Prime pagine 9 ottobre: "Milan-Theo, il grande gelo", "United, voglia di Inzaghi", "Conceicao, ingiustizia è fatta"

Terminata domenica sera, con il posticipo Fiorentina-Milan vinto 2-1 dai viola, la settima giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica con 2 punti di vantaggio sull'Inter campione d'Italia, ecco che i riflettori - oltre che, come sempre, sul mercato - tornano a essere puntati sugli Azzurri, pronti a disputare due nuove importanti sfide.

Partirà domani, infatti, la seconda sosta stagionale per le nazionali, con l'Italia di Spalletti impegnata contro il Belgio (giovedì 10 ottobre a Roma) e con Israele (lunedì 14 ottobre a Udine) nel Gruppo della Lega di Nations League.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 9 ottobre 2024.

