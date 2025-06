Dopo la vittoria contro il Belgio l’Italia di Luciano Spalletti continua il percorso in Nations League: stasera alle 20.45 è in programma il big match contro la Francia, con gli Azzurri che si presentano alla sfida primi nel gruppo 2 con zero sconfitte in cinque partite (quattro vittorie e un pareggio. Le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi presentano la partita contro la squadra di Deschamps, dividendosi tra Nazionale e mercato.

LE PRIME PAGINE DI OGGI - In tutti e tre i giornali principali, però, in primo piano c'è Jannick Sinner che oggi alle 18 si gioca le Finals contro Fritz dopo aver battuto il numero 6 al mondo Ruud con un 6-1, 6-2 in soli 69 minuti. "Li asfalta" titola il Corriere dello Sport, che dedica il taglio alto alla partita dell'Italia: "Blue carpet". La Gazzetta dello Sport evidenzia l'impresa di Sinner, aspettando la finale: "Bella storia" è il titolo in prima pagina; e in questo caso il taglio basso è per la squadra di Spalletti: "Luci (azzurre) a San Siro". Per Tuttosport Jannick è "L'ingiocabile".

