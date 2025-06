La Serie A ha riaperto il sipario. Tra ieri, oggi e domani è in programma la prima giornata di campionato, con Inter e Milan subito protagoniste. Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla trasferta dei nerazzurri a Marassi e al debutto di Fonseca sulla panchina del Milan in casa a San Siro. Oggi il nuovo Napoli di Antonio Conte debutterà in casa del Verona, in campo Roma (a Cagliari) e Lazio (in casa del Venezia).

LE PRIME PAGINE - La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura all’anticipo di San Siro tra Milan e Torino: “Super Toro, cuore Milan” titola il quotidiano, riferendosi alla doppia rimonta rossonera dopo il 2-0 iniziale della squadra di Vanoli (all’esordio in Serie A). Il Corriere dello Sport mette in evidenza il pareggio dell'Inter in rimonta a Marassi. Protagonista Lautaro? No, il compagno di reparto: "Che fregaThuram" è il titolo, riferendosi al primo stop della squadra di Inzaghi. “Toro da pazzi” è l’apertura di Tuttosport a centro pagina con un primo piano di Duvan Zapata sorridente che mostra i muscoli. Taglio alto dedicato alla gara della Juventus domani contro il Como: “Domani Koop lo fa Douglas”. Aspettando l’olandese dal mercato…

