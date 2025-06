Prime pagine domenica 2 giugno: “Il Milan fa centro”, “Inchino al re” e “Koopmeiners e Di Lorenzo, messaggi alla Juve”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate anche al Real Madrid e a Carlo Ancelotti, che ieri sera ha vinto la Champions League grazie al 2-0 al Borussia Dortmund con gol di Carvajal e Vinicius. Lo spazio delle copertine è diviso col mercato, nuovi allenatori pronti a sedersi sulle panchine delle big e dirigenti già al lavoro per anticipare la concorrenza sugli obiettivi.

LE PRIME PAGINE - “Il Milan fa centro” titola La Gazzetta dello Sport, spiegando che la dirigenza sta cercando un centrocampista e il nome in primo piano è quello di Fofana del Monaco. Il Corriere dello Sport celebra Ancelotti con un “Inchino al re” in taglio alto, e a centro pagina analizza la situazione Allegri-Juve: “In tribunale fino alla fine”. Tuttosport mette ancora la Juventus al centro parlando di mercato in entrata: “Koopmeiners e Di Lorenzo, messaggi alla Juve”.

