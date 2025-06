A poco meno di un mese l'estate dei club italiani prosegue tra trattative e amichevoli. Ieri sono scese squadre, intanto il mercato è nel vivo e le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate ai principali affari che potrebbero chiudersi nelle prossime settimane.

La Gazzetta dello Sport apre con le parole di Simone Inzaghi che presenta i nuovi acquisti Taremi e Zielinski: “La mia Inter è una forza”. Il Corriere dello Sport mette in primo piano il mercato della Juventus, con in primo piano Koopmeiners e Todibo, obiettivi bianconeri: “La Juve fa cassa. Giuntoli vuole 60 milioni da Soulé e Huijsen per puntare Koop e Todibo”. In taglio alto un punto sul possibile nuovo attaccante di Antonio Conte: "Lukaku in 10 giorni. Il Napoli ha un accordo fino al 2027". Anche Tuttosport mette a centro pagine le mosse di mercato di Giuntoli e Thiago Motta: "Juve, 60 milioni in arrivo".

Scorri la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all'estero.