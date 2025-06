In evidenza sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi ci sono i temi della seconda giornata di Serie A: primo ko per il Milan di Fonseca che perde in trasferta contro il Parma neopromosso, l'Inter vince 2-0 in casa con il Lecce senza Lautaro. E poi il mercato: la Juventus in 24 ore ha chiuso il doppio arrivo di Nico Gonzalez e Franisco Conceiçao (figlio di Sergio), ora sta lavorando all'uscita di Chiesa e al colpo Koopmeiners dall'Atalanta.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI - "Riecco l'Inter" titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina evidenziando il successo della squadra di Inzaghi contro il Lecce nella prima a San Siro. Di spalla l'analisi della sconfitta del Milan che perde a Parma dopo il pareggio col Torino: "Fonseca, il Milan non c'è". L'apertura del Corriere dello Sport è dedicata alla Roma e alla sfida di stasera contro l'Empoli all'Olimpico; il quotidiano mette un (ex) uomo-mercato sotto i riflettori: "L'abbraccio. Festa Dybala: l'amore di 67mila" riferendosi all'accoglienza che l'Olimpico riserverà all'argentino che ha rifiutato un'offerta da 75 milioni in tre anni dall'Arabia Saudita. La copertina di Tuttosport è dedicata ai due colpi della Juventus: "E non finisce qui" assicura il quotidiano con i fotomontaggi di Gonzalez e Conceiçao in maglia bianconera sullo sfondo.

