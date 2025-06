Prime pagine martedì 22 ottobre: “Aria da Juve”, “Fate i grandi” e “Provaci ancora Chico”

Archiviata l’ottava giornata di campionato, si riapre il sipario delle coppe europee. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alle sfide delle italiane in Champions e in Europa League: oggi scendono in campo Milan, Bologna e Juventus, rispettivamente contro Club Bruges, Aston Villa e Stoccarda; domani l’Atalanta affronterà il Celtic e l’Inter sfiderà lo Young Boys. In Europa League la Roma giocherà con la Dinamo Kiev e la Lazio col Twente. Completa il quadro la Fiorentina, impegnata in Conference contro il San Gallo.

LE PRIME PAGINE - Il Corriere dello Sport dedica l’apertura a Thiago Motta titolando: “Aria da Juve”. La Gazzetta dello Sport apre il giornale con un messaggio indirizzato a tutti i club italiani in Europa: “Fate i grandi”. Ancora Juventus anche sulla prima pagina di Tuttosport, che si concentra su Conceiçao: “Provaci ancora Chico”, titola il quotidiano riferendosi alla serata di Lipsia.Â

