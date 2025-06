Con il campionato ormai chiuso aspettando solo il recupero del 2 giugno tra Fiorentina e Atalanta, le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate al mercato. Affari a tutto tondo, dai giocatori agli allenatori che stanno iniziando nuovi progetti. Passando anche per cambi di proprietà con Oaktree che ha preso in mano l’Inter dalla famiglia Zhang.

LE PRIME PAGINE - “Conte-Napoli, si fa” titola il Corriere dello Sport in copertina, raccontando la trattativa che riporterà l’ex allenatore del Tottenham in Italia: “Bonus scudetto nel contratto e Kvara blindato”. La Juventus ha scelto Thiago Motta, e Tuttosport spiega come può cambiare la squadra: “Motta, Juve stile Barça. Non solo il gioco: senso di appartenenza, allenamenti intensi e difesa del gruppo. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al trionfo dell’Inter e al cambio di proprietà: “Lo scudetto lo teniamo noi. Inter, parte l’era Oaktree”.

