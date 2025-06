Archiviata la prima giornata di campionato, i riflettori sono puntati sul mercato che sta per chiudere il sipario sulla sessione estiva: ultimi giorni di trattative, venerdì 30 agosto a mezzanotte scatterà il gong e non sarà più possibile fare trasferimenti fino alla prossima sessione di gennaio 2025. Anche i quotidiani sportivi in edicola oggi danno spazio agli obiettivi delle big, a caccia degli ultimi rinforzi in vista della stagione appena iniziata.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI - La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Platini che parla del nuovo numero 10 della Juventus: “Yildizcome me”. La prima del Corriere dello Sport è dedicata ai movimenti di mercato e in particolare al possibile trasferimento di Paulo Dybala in Arabia Saudita: “LaRoma si fa in 4”. La copertina di Tuttosport è dedicata alla vittoria della Juventus nella prima giornata di campionato c il quotidiano analizza così il 3-0 sul Como: “Benvenuti a Mottaland”.

