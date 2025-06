Messa da parte la sosta per le nazionali con la doppia vittoria dell'Italia di Spalletti in Nations League contro Francia e Israele, i riflettori si riaccendono sulla Serie A che ripartirà oggi con la quarta giornata: la prima partita del prossimo turno di campionato sarà la sfida tra Como e Bologna in programma oggi alle 15 al Sinigaglia. Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicati ai big match di giornata, con la Juventus che giocherà in casa dell'Empoli (oggi alle 18) e il Milan che ospiterà il Venezia oggi alle 20.45.

LE PRIME PAGINE - Nel giorno della gara interna contro il Venezia in programma stasera alle 20.45 a San Siro, La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata al futuro dell'allenatore rossonero e non ha dubbi: "Il Milan blinda Fonseca" è il titolo al centro della prima pagina. Anche il Corriere dello Sport dedica la parte centrale dell'apertura alla situazione Milan con Rafael Leao in prima pagina: "Diabolica - scrive il quotidiano in grande - Milan, svolta o ribaltone". Tuttosport si concentra sulla Juventus e sull'entusiasmo dei tifosi in vista delle partite contro Empoli e Psv: "Amore Juve da ripagare" è il titolo in prima pagina.

