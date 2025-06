Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate interamente a Euro 2024. Ieri la Germania padrona di casa ha inaugurato il torneo con la vittoria contro la Scozia, oggi sono in programma altre tre partite tra le quali quella dell’Italia che debutterà stasera alle 21 contro l’Albania.

LE PRIME PAGINE - Il tricolore domina sulle prime pagine dei giornali, “Vogliaazzurra” titola La Gazzetta dello Sport con Spalletti e due piccoli tifosi in primo piano. “Difendiamola” è il messaggio del Corriere dello Sport in apertura, con lo sguardo carico di Federico Chiesa in primo piano. Anche Tuttosport si concentra sulla partita di oggi della nazionale di Spalletti: “Italia, prenditi il futuro”.

