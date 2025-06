Dopo la sosta dedicata alle nazionali la Serie A riapre il sipario. Il campionato riparte dall’ottava giornata in programma tra oggi, domani e lunedì: le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate ai big match di questo turno. La gara da cerchiare in rosso è la sfida di domani sera tra Roma e Inter all’Olimpico, per il posticipo di giornata in programma alle 20.45.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI - La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura del quotidiano al Milan alle possibili clamorose esclusioni alle quali sta pensando Fonseca per la partita contro l'Udinese: "Leao, sei fuori" è il titolo in prima pagina. Il Corriere dello Sport fa la "Conta alla Juve", stasera i bianconeri affronteranno la Lazio alle 20.45 e chi vince aggancia il Napoli in testa alla classifica. Ancora Juventus anche sulla prima di Tuttosport, che si concentra sul campo: "Yildiz e Douglas per la svolta anti-Conte" titola in copertina.

