La quinta giornata di campionato è al centro delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Dopo gli anticipi di ieri con le vittorie dell'Empoli a Cagliari e del Torino a Verona, il turno di campionato continuerà oggi con altre tre partite: il big match da cerchiare in rosso è quello delle 18 tra Juventus e Napoli, è la sfida più analizzata sui giornali che nelle aperture di oggi hanno dedicato molto spazio a questa partita.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI - La sfida dell’Allianz Stadium prende gran patte delle prime pagine dei giornali, che in particolare si dedicano al ritorno dell’allenatore azzurro a Torino: “Il Conte torna” titola La Gazzetta dello Sport, dedicando la parte alta della copertina al Toro capolista e la spalla al derby Inter-Milan in programma domani sera. Per il Corriere dello Sport la sfida tra Juventus e Napoli è un “Contecontro Conte”, l’allenatore sfida il suo passato durato ben 16 anni tra campo e panchina. Anche Tuttosport presenta il big match di oggi, ma lo fa mettendo in copertina un altro possibile protagonista: “Yildiz, esame da diez” titola il quotidiano, che dedica il taglio alto al primo posto del Torino dopo la vittoria col Verona.

Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi in Italia e all'estero