Le Olimpiadi di Parigi sono in primo piano, ma le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate anche al mercato, con le principali trattative in evidenza a due settimane dall’inizio del campionato. “CantiereGiuntoli” titola il Corriere dello Sport concentrandosi sul mercato della Juventus e in particolare su un possibile nuovo acquisto: “Koop, arriva il rilancio”. Anche Tuttosport apre col mercato bianconero in primo piano, ancora Koopmeiners protagonista: “Juve, 50 milioni per Koop. Pronta l’offerta di Giuntoli per convincere l’Atalanta”. La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura alle Olimpiadi e al campione olimpico in carica sui 100m e con la 4x10 maschile impegnato oggi a Parigi: “Re Jacobs difende il trono ai Giochi”.

