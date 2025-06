LE PRIME PAGINE - In apertura del Corriere dello Sport c’è l’esultanza di Lukaku in primo piano dopo il rigore segnato col Como: “Napoli al bacio” titola il quotidiano. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al Milan e alla volontà di RedBird di non mollare il club: “Milan resti mio - si legge - ilrilancio di Cardinale”. La copertina di Tuttosport è sull’analisi della difesa della Juventus “Kalulu, fai tu il Bremer” è il titolo in prima pagina riferendosi al lungo infortunio del difensore brasiliano (stagione finita).

