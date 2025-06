Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate al mercato, entrato ormai nel vivo. Obiettivi, strategie e trattative delle big, a caccia dell’occasione giusta o della mossa decisiva per superare la concorrenza. Spazio anche all’Europeo, l’Italia è uscita agli ottavi contro la Svizzera che oggi alle 18 affronta l’Inghilterra per il primo quarto di giornata; l’altra gara, in programma alle 21, è quella tra l’Olanda e la Turchia di Vincenzo Montella.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI - La Gazzetta dello Sport apre con una nuova idea di mercato per la Juventus, che dopo aver preso Douglas Luiz e di Gregorio stanno lavorando anche per rinforzare l'attacco e stanno pensando a una punta della Serie A: "Juve, anche Abraham - titola il quotidiano - Giuntoli a caccia del vice Vlahovic". Il Corriere dello Sport dà nuovi aggiornamenti sul futuro di Buongiorno, destinato a lasciare il Torino: "Vuole il Napoli" è il titolo in prima pagina, affiancato da un fotomontaggio del giocatore già in maglia azzurra. Tuttosport torna sulla Juventus, e apre il giornale con un'intervista al preparatore di Matias Soulé: "Tutto per Thiago".

Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all’estero