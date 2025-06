Le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi sono dedicate alla Nazionale di Luciano Spalletti, che ieri ha vinto 3-1 a Parigi contro la Francia: dopo un avvio choc con il vantaggio di Barcola al primo minuto, la nazionale di Spalletti ha ribaltato il risultato con Dimarco e Frattesi; poi è arrivata la terza rete di Radpadori. Quella giocata ieri al Parco dei Principi era la prima delle due partite di Nations League in programma in questi giorni: lunedì 9 settembre gli Azzurri giocheranno contro Israele per la seconda giornata della Nations.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI - “L’Italia è rinata” titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina per celebrare il successo con la Francia; taglio basso dedicato al Milan che deve risolvere una situazione delicata: “Nel tunnel di Leao”. Il Corrieredello Sport e Tuttosport hanno diviso la copertina tra calcio e tennis: “JS Open” è il titolo del Corriere per raccontare il successo di Jannick Sinner, sotto al quale c’è la foto dell’esultanza di Dimarco a Parigi: “All’italiana”. Tuttosport sul centrodestra della prima pagina analizza la vittoria degli Azzurri con la Francia: “L’Italia s’è desta!”; l’altra metà dell’apertura del giornale dedicata agli US Open: “Sinner Slam!”.

Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all'estero