Archiviata la sosta per le nazionali con due importanti vittorie in Nations League per l'Italia di Luciano Spalletti, la Serie A riapre il sipario: oggi è giornata di vigilia del quarto turno di campionato, che si aprirà con la sfida delle 15 tra Como e Bologna e si chiuderà lunedì 16 con il posticipo dell'Olimpico tra Lazio e Verona. Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla prossima giornata, presentano le partite principali con un occhio (già) proiettato alle favorite per lo scudetto.

LE PRIME PAGINE - La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Lautaro Martinez che lancia la sfida alle avversarie per lo scudetto: “Rivince la mia Inter”. Il Corriere dello Sport si concentra sulle parole di ieri del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e titola: “Dela spacca”. L’apertura di Tuttosport, invece, è dedicata alla Juventus e al suo attaccante titolare: “Operazione Vlahovic” titola il quotidiano raccontando il lavoro di Motta durante la sosta per il recupero completo del serbo.

Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all'estero