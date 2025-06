In un’estate sempre più calda di mercato con molti giocatori che potrebbero cambiare squadra nei prossimi giorni, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate ancora una volta alle principali trattative del momento. In particolare, i titoli principali sono dedicati alla conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta da nuovo allenatore della Juventus.

LE PRIME PAGINE - La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato bianconero e riprendendo le parole di Giuntoli titola: “Motta, altri 3. La Juve compra ancora”. Il Corriere dello Sport analizza le parole dell’ex tecnico del Bologna, e facendo un gioco di parole apre il giornale con “La voglia Motta”. Tuttosport guarda al futuro della Juve con Motta in panchina, e riprendendo le sue parole titola: “Devo

vincere? È bellissimo”.

Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi in Italia e all’estero