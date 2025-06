Prime pagine venerdì 23 agosto: “Leao, dammi più gol”, “Rimango” e “Koop fino alla fine”

A sette giorni esatti dalla fine del mercato A terminerà venerdì 30 a mezzanotte - i quotidiani sportivi hanno acceso i riflettori su quelle che posso o essere le ultime operazioni di mercato. La Juventus proverà a chiudere Nico Gonzalez e Koopmeiners, la Roma riparte da Dybala ma prenderà ancora qualcuno, il Milan deve piazzare alcuni giocatori fuori dai piani e l’Inter sta cercando una sistemazione a uno tra Correa e Arnautovic. Oggi è anche vigilia della seconda giornata di Serie A, che si aprirà domani con Parma-Milan e Udinese-Lazio entrambe alle 18.30.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI - “Leao dammi più gol” è il titolo col quale apre La Gazzetta dello Sport. Il Milan non ha nessuna intenzione di vendere il portoghese e Furlani ha risposto alle voci su un interessamento del Barcellona spiegando che rimane al 100%. Il Corriere dello Sport analizza il no di Paulo Dybala all’Arabia Saudita: “Rimango - è il titolo del quotidiano, che continua - clamoroso, Dybala rifiuta 75 milioni”. L’attenzione di Tuttosport è focalizzata sugli ultimi movimenti di mercato della Juventus: “Koop fino alla fine” è l’apertura del giornale a centro pagina, riferendosi alla trattativa a oltranza per Teun Koopmeiners dell’Atalanta.