A poco meno di un mese dall'inizio del campionato le società di Serie A continuano a lavorare per rinforzarsi in vista della nuova stagione. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate al mercato, con le principali trattative in primo piano, ma anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la cerimonia d'apertura in programma oggi alle 19.30. La Gazzetta dello Sport apre con gli italiani impegnati alle Olimpiadi: "Caccia all'oro"; stesso concetto espresso dal Corriere dello Sport: "Tutto l'oro del mondo", ma c'è spazio anche per le strategie di mercato della Juventus: "Il triplete di Thiago, 48 milioni per Koop, Todibo e Sancho". Tuttosport mette tre obiettivi bianconeri al centro della pagina: "Juve e Motta, fateci vedere", dietro la scritta ci sono Todibo, Koopmeiners e Adeyemi.

