Probabili formazioni: le ultime su Osimhen, i cambi di Roma e Atalanta

Ultimo giro di giostra per la Serie A 2023/24. Si disputa la 38esima giornata del campionato. Tanti ancora i verdetti da registrare dalla zona salvezza a quella europea e tanti anche i dubbi di formazione per le venti squadra che scendono in campo. Previsto turnover, riposi a protagonisti dei nostri club e qualche scelta a sorpresa. Out Lukaku nella Roma, Osimhen resta in dubbio nel Napoli. Ci saranno Lautaro e Thuram nell'Inter, come Giroud nel Milan.

IL PROGRAMMA

Giovedì 23 maggio

ore 20.45: Cagliari-Fiorentina 2-3

Venerdì 24 maggio

ore 20.45: Genoa-Bologna 2-0

Sabato 25 maggio

ore 18.00: Juventus-Monza 2-0

ore 20.45: Milan-Salernitana 3-3

Domenica 26 maggio

ore 18.00: Atalanta-Torino su Sky Sport e DAZN

ore 18.00: Napoli-Lecce su DAZN

ore 20.45: Frosinone-Udinese su Sky Sport e DAZN

ore 20.45: Empoli-Roma su DAZN

ore 20.45: Lazio-Sassuolo su DAZN

ore 20.45: Verona-Inter su DAZN

