PSG-Bayern Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming

PSG-Bayern Monaco è il terzo match valido per i quarti di finale del Mondiale per Club: tutte le informazioni sulla partita

Una sfida stellare al sapore di Champions League. Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si affrontano al Mecedes-Benz Stadium di Atlanta (Georgia) nei quarti di finale del Mondiale per Club. Un match che sa quasi di finalissima per la competizione FIFA tra i ragazzi di Luis Enrique, campioni d'Europa in carica, e i bavaresi di Vincent Kompany, ma solo una delle due potrà proseguire nel torneo.

I parigini hanno superato senza sforzo gli ottavi di finale battendo 4-0 l'Inter Miami di Lionel Messi. Quattro goal anche per i tedeschi, che hanno vinto 4-2 contro il Flamengo nel turno precedente.

La vincente affronterà in semifinale una tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

Tutte le informazioni su PSG-Bayern Monaco: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

