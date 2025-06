PSG-Girona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia la UEFA Champions League 2024/25 e il Paris Saint-Germain vuole partire forte: al Parco dei Principi arriva il Girona.

Nella prima giornata della fase campionato della massima competizione europea, i parigini di Luis Enrique ospitano la squadra di Michel, rivelazione della Liga nella scorsa stagione.

La nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

Le prossime avversarie del PSG: Arsenal, PSV Eindhoven, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Salisburgo, Manchester City e Stoccarda.

Le prossime avversarie del Girona: Feyenoord, Slovan Bratislava, PSV Eindhoven, Sturm Graz, Liverpool, Milan e Arsenal.

Tutte le informazioni su PSG-Girona: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.