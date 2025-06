PSG, il progetto post Mbappé parte ora: da Leao a Kvaratskhelia, passando per Yamal e Osimhen, tutti i sostituti

Ora è ufficiale: Kylian Mbappè lascerà la Francia e il Paris Saint Germain per accasarsi, con ogni probabilità, al Real Madrid. L’ha fatto con un annuncio sui suoi canali social ufficiali.

PSG, MBAPPE' ANNUNCIA L'ADDIO

Dichiarazioni semplici ("È il mio ultimo anno al Paris Saint Germain, non rinnoverò e l'avventura finirà tra un paio di settimane"), brevi che hanno messo la parola fine nel matrimonio tra l’asso transalpino e il club parigino. Il grande incubo di Al-Khelaifi si è realizzato, ci sarà un PSG senza Mbappé. Ma il patron qatariota non ha tempo da perdere e, già da questo istante, vuole tracciare la nuova linea per il futuro della propria società, a seguito dell'addio di Mbappé. Al-Khelaifi, va sottolineato, si aspettava tale decisione: folle la voglia del 7 francese di giocare con la maglia dei Blancos. Il numero uno del PSG ha già in mente quale sarà il nuovo progetto sportivo per la squadra all’ombra della Tour Eiffel: stop alle super stelle, strapagate e viziate, d’ora in poi largo solamente a un gruppo di giocatori giovane e che possa costruire qualcosa di duraturo nel tempo per i prossimi anni. È questa la strategia tracciata dal patron Nasser Al Khelaifi che nel corso della prossima estate di mercato reinvestirà a modo suo tutti i milioni "risparmiati" con l'addio della stella francese in direzione Real Madrid.

IL PROGETTO POST-MBAPPÈ – Ricordate l’intervista a RMC Sport? Eccone il succo: “Mbappé? Abbiamo detto che volevamo costruire una squadra per il futuro. Una squadra che può davvero giocare insieme per altri sei o sette anni. La partenza di Messi, Neymar o Ramos fa parte del progetto. È un onore che abbiano giocato per la nostra squadra, ma ora abbiamo un nuovo ciclo".

200 MILIONI RISPARMIATI - Il Paris Saint Germain, non è una novità, ha già investito pesantemente sul mercato. La proprietà del Qatar non ha mai fatto mandare il proprio supporto e in vista della prossima estate il ds Campos avrà anche a disposizione gli oltre 200 milioni di euro (fra ingaggio e bonus fedeltà non corrisposto) risparmiati dal mancato rinnovo di Kylian Mbappé. Una somma importante per andare a rinforzare tutta la squadra, cominciando dal possibile sostituto.