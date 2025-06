PSG-Inter, 5 duelli chiave: chi è più forte? Da Dembelé-Thuram a Vitinha-Calhanoglu e... Luis Enrique-Inzaghi

Due tattiche diverse, due moduli differenti, due idee di gioco agli opposti. Paris Saint Germain e Inter vivono il mondo del calcio in due modi che sono agli antipodi, evidentemente di successo per entrambe, dato che il percorso che ha portato le due squadre alla finale di Champions League le ha messe di fronte ad avversari di primissimo piano. La finalissima non poteva che essere il simbolo di tutto questo al punto dall'arrivare quasi a rendere le due squadre imparagonabili.

Anche per questo, più che il classico confronto uomo su uomo che per modulo e caratteristiche sarebbe improponibile (ci ritroveremmo a dover confrontare Lautaro con Kvaratskhelia o peggio Dumfries con Barcola) abbiamo scelto di addentrarci in un tema più importante, quello deiduelli a distanza, certificati dalle zone di campo che saranno ricalcate dai protagonisti anche a distanza provando a capire e lasciando a voi il giudizio su quali potranno agevolare l'una o l'altra squadra.

Ne abbiamo scelti 5, i più importanti, e da cui potrebbe arrivare la risposta alla domanda delle domande: chi vincerà?

