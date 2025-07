PSG-Real Madrid: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni

Paris Saint-Germain e Real Madrid si affrontano nella seconda semifinale del Mondiale per Club FIFA: tutte le informazioni sulla partita

Paris Saint-Germain e Real Madrid, una finale anticipata per tutti. E invece lo scontro da Champions League va in scena nelle semifinali del Mondiale per Club, giunto nella sua fase cruciale.

Da una parte i campioni d'Europa di Luis Enrique, reduci dalla vittoria sul Bayern Monaco (2-0, goal di Doué e Dembélé), a caccia di un altro titolo in una stagione magica. Dall'altra i nuovi blancos di Xabi Alonso, che ai quarti di finale hanno superato con il brivido il Borussia Dortmund in un 3-2 che ha visto protagonisti i due Garcia, Fran e Gonzalo.

Tutte le informazioni su PSG-Real Madrid: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

