Pulisic "lautareggia" e si carica il Milan sulle spalle: nessuno meglio di lui in Serie A per gol e assist

Dobbiamo innanzitutto una spiegazione dell'espressione che abbiamo scelto per il titolo, "lautareggiare", che come si può facilmente intuire deriva da Lautaro, il capitano e bomber dell'Inter. In questo momento, potrebbe pure sembrare mortificante per Christian Pulisic, ma ci riferiamo senz'altro, nell'immagine che si vuol creare, alla miglior versione del Toro. E non solo quanto a leadership e centralità nei meccanismi della squadra.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui