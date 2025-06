Quali sono le novità sul calcolo nel fantacalcio 2024/25

Il fantacalcio, religione profana di ogni appassionato di calcio che si rispetti, si trasforma ogni anno per rendere l'esperienza di gioco sempre più soddisfacente: ecco allora che vengono introdotti i limita vittoria, limita pareggio e autogol nelle opzioni di calcolo giornata. Fantacalcio.it spiega così il funzionamento: "Sarà facoltativo inserire regole ulteriori che vanno a “correggere”, in determinate situazioni, i punteggi creati con soglia e fasce di base". Vediamo come funzionano.