Listone Fantacalcio 2024-25: novità, ruoli, quotazioni e quando esce su Fantacalcio e Gazzetta

La Serie A si avvicina a piccoli passi e il mercato plasma le formazioni delle 20 per la stagione 2024/25. Con la grande attesa per l'inizio dei primi match, cresce anche l'attesa per la rivelazione dei primi importanti indizi per il fantacalcio. In questo senso sarà cruciale la data del prossimo 31 luglio, giorno scelto per l'uscita del listone di Leghe Fantacalcio.