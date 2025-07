Quando un allenamento da ubriachi ha salvato il PSG, Sorin: "El mas gracioso de mi vida"

Un allenamento da ubriachi ha salvato il PSG

Di Davide Bernardi

C’è stato un periodo in cui i parigini erano molto lontani dall’essere la squadra quasi perfetta che affronterà il Real Madrid in semifinale del Mondiale per Club.

Questa storia la racconta Juan Pablo Sorin, terzino con un passaggio non indimenticabile alla Juve, alla Lazio e anche al PSG appunto.