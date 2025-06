Quant'è aumentato il valore del Bologna: dalle cessioni di Zirkzee e Calafiori ai prossimi uomini-mercato

Solo otto punti separano la classifica finale del Bologna 2023/24 targato Thiago Motta e quello attuale, a 5 giornate dalla fine della stagione: 68 punti per il quinto posto che è valso l'anno scorso la qualificazione alla Champions League, 60 per la banda di Italiano che quest'anno sogna un clamoroso bis abbinato alla finale di Coppa Italia conquistata ieri eliminando l'Empoli.

Tutto questo dopo aver lasciato andare, entrambi in direzione Premier League, due delle colonne della formazione 2023/24, Joshua Zirkzee al Manchester United per 42,5 milioni e Riccardo Calafiori all'Arsenal per 50 milioni (di cui 27 incassati, il resto a Basilea e Roma che avevano diritto alle rispettive percentuali).

Ormai la linea Sartori ha fatto scuola e storia: vendere bene, acquistare benissimo, per rielaborare il vecchio motto di Italiano che recitava difendere bene, attaccare benissimo. Diamo uno sguardo a quanto sono costati i protagonisti della rosa attuale:

Skorupski (9 milioni nel 2018), Holm (7,7 milioni nel 2024), Beukema (8 milioni nel 2023), Lucumì (8 milioni nel 2022), Miranda (0 nel 2024), Freuler (1,9 milioni riscatto nel 2024), Ferguson (2 milioni nel 2022), Orsolini (15 milioni nel 2019), Odgaard (4,5 milioni riscatto nel 2024), Ndoye (10,15 milioni nel 2023), Castro (13,2 milioni nel 2023/24), Dallinga (15 milioni nel 2024). Più, se vogliamo, Cambiaghi (10 milioni nel 2024), Dominguez (4 milioni nel 2024), Fabbian (circa 5,5 milioni nel 2023).

Tutti, tranne forse Dallinga, che è stato oggetto di un corposo investimento e che comunque sta cominciando a ingranare, e qualche altro caso isolato come Pobega, Casale ed Erlic, hanno aumentato sensibilmente il proprio valore.

Vediamo allora a chi sono stati accostati gli elementi migliori e a chi possono interessare in estate.