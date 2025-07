Quanto guadagna Bonny all'Inter

L'attaccante francese ex Parma ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2030

Da una parte il campo con la nuova Inter di Chivu impegnata nel Mondiale per Club che si sta giocando negli Stati Uniti, dall'altra la dirigenza al lavoro per rinforzare il mercato. Se in difesa l'obiettivo è quello di ringiovanire il reparto e a centrocampo gira tutto intorno alla possibile cessione di Calhanoglu - Galatasaray in pressing - in attacco ci sarà una mezza rivoluzione: fuori Correa e Arnautovic, a meno di colpi di scena dovrebbero essere confermati Lautaro e Thuram e per Taremi verranno valutate offerte. Uno tra Pio Esposito e Valentin Carboni verranno confermati in rosa - probabilmente il primo - e dal Parma è arrivato il francese classe 2003 Ange-Yoan Bonny.

PERCHE' L'INTER HA PRESO BONNY