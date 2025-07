Quanto guadagna Jonathan David alla Juventus

La Juventus ha annunciato il primo colpo del mercato estivo: l'attaccante canadese ha firmato un contratto di cinque anni

Jonathan David alla Juventus, annunciato il primo colpo dei bianconeri del mercato estivo 2025/26. Non hanno mai mollato la presa sull'attaccante canadese, e dopo gli ultimi contatti dell'altra notte tra i dirigenti del club e l'entourage del giocatore siamo arrivati alla chiusura finale della trattativa e al comunicato ufficiale. Accordo totale tra le parti raggiunto già qualche giorno prima, poi visite mediche e firma sul contratto. David arriva da svincolato, a parametro zero, dopo la fine del contratto con il Lille con il quale ha deciso di non rinnovare.

PERCHE' LA JUVENTUS HA PRESO JONATHAN DAVID