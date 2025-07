Redazione Calciomercato 09 lug 2025 , 14:24 Ultimi aggiornamenti: 09 lug 2025, 14:24

Quanto guadagna la Roma dalla cessione di Paredes al Boca Juniors

Dopo un lungo tira e molla la trattativa è andata in porto: il giocatore spingeva da tempo per tornare in Argentina

Pubblicità

Pubblicità