Quanto guadagna Noa Lang al Napoli

L'attaccante olandese arriva dopo una lunga trattiva col Psv, decisiva la volontà del giocatore che ha spinto per trasferirsi in Serie A

Nuovo rinforzo per l'attacco del Napoli, che ha chiuso l'arrivo di Noa Lang dal Psv. Classe '99, nasce trequartista ma lì davanti può giocare ovunque e a Napoli arriva per essere schierato nel tridente offensivo. Preferibilmente sulla fascia sinistra, dove ha fatto la maggior parte della carriera partendo a piede invertito per rientrare verso il centro e calciare in porta o entrare in area. Buona tecnica e gran dribbling, spesso le sue stagioni sono state condizionate da qualche infortunio di troppo.

QUANTO HA PAGATO IL NAPOLI NOA LANG