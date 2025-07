Quanto guadagna Pasalic dopo il rinnovo con l'Atalanta

Il centrocampista croato ha prolungato il contratto per altri tre anni con aumento dell'ingaggio: la nuova scadenza è giugno 2028

Il rinnovo di Mario Pasalic con l'Atalanta era nell'aria da tempo. Il centrocampista croato a Bergamo ha trovato una seconda casa, è apprezzato dalla società e amato dai tifosi, e non ha mai pensato un attimo di andare via. Il croato classe '95 ha prolungato il suo contratto per altre tre stagioni, allungando la scadenza al 30 giugno 2028. La priorità del giocatore è sempre stata quella di rimanere in nerazzurro, nonostante alcune voci di mercato e un interesse concreto da parte della Roma, su richiesta di Gian Piero Gasperini.