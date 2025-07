Quanto guadagna Ruggeri all'Atletico Madrid

Dopo il no del Milan per Theo Hernandez gli spagnoli hanno puntato sull'ex Atalanta: cinque anni di contratto

Dopo il mancato arrivo di Theo Hernandez per la distanza che c'era con il Milan sulla valutazione del terzino francese, l'Atletico Madrid per rinforzare la fascia sinistra ha deciso di pescare comunque in Serie A affondando il colpo per Matteo Ruggeri: il classe 2002 arriva dall'Atalanta dopo una vita a Bergamo, lì è cresciuto a livello calcistico e si è allontanato dai nerazzurri una sola volta per giocare una stagione in prestito alla Salernitana. Prima esperienza per lui lontano dall'Italia, cinque anni di contratto con scadenza fissata per giugno 2030.

QUANTO GUADAGNA L'ATALANTA DALLA CESSIONE DI RUGGERI ALL'ATLETICO MADRID