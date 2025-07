Quanto guadagna Svilar nella Roma dopo il rinnovo

Il portiere prolunga il contratto fino al 2030 con aumento dell'ingaggio: nella trattativa decisivo l'intervento di Ranieri

La Roma non ha mai messo in dubbio la permanenza di Mile Svilar, la società non ha pensato neanche un attimo alla cessione del portiere serbo e nel corso di tutta la trattativa portata avanti per il rinnovo del contratto c'è sempre stata fiducia e ottimismo su una chiusura positiva dell'affare. E anche dall'altra parte, lato giocatore ed entourage, la volontà è sempre stata quella di trovare un accordo per continuare l'avventura nella capitale. Arrivato a Roma come vice Rui Patricio, negli anni è stato promosso titolare diventando uno dei punti fermi del progetto Gasperini.