Quanto guadagna Theo Hernandez all'Al-Hilal

Dopo un primo no, il terzino francese si è convinto ad accettare la proposta araba abbandonando l'ipotesi Atletico Madrid

Non solo Reijnders. Il Milan doveva fare un altro sacrificio sul mercato e dopo l'addio dell'olandese in direzione Manchester City aveva già messo in programma una cessione di un altro big. Theo Hernandez e Maignan erano i più indiziati per via del contratto in scadenza a giugno 2026: la trattativa col Chelsea per il portiere francese non è decollata, il terzino ex Atletico Madrid invece ha fatto le valigie ed è volato in Arabia Saudita, dove ha firmato un contratto di tre anni con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi; la scadenza dell'accordo è fissata per il 2028.

QUANTO GUADAGNA IL MILAN DALLA CESSIONE DI THEO HERNANDEZ ALL'AL-HILAL