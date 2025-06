Quanto guadagnano i dirigenti di Serie A? Domina Giuntoli, anche il 2° è bianconero. Scaroni giù dal podio, Marotta...

Membri dei CdA e dirigenti: chi guadagna di più tra le società di Serie A? E' la domanda alla quale risponde lo studio di Calcio&Finanza, che ha analizzato tutti i bilanci delle big del torneo per il 2023/24.

Andando a riprendere i dati delle ultime cinque stagioni calcistiche, tutte le società mostrano un trend sostanzialmente in crescita, fatta eccezione per la Roma e – guardando solo all’ultima stagione – per la Juventus. Nei cinque anni presi in esame, la società che ha speso di più per gli stipendi del proprio Consiglio di Amministrazione è il Milan, che in totale ha riconosciuto 19,2 milioni di euro, staccando tutti. Alle spalle dei rossoneri si trova l’Atalanta, con 13,5 milioni, mentre il terzo posto premia il Napoli, con quasi 11,9 milioni. Juventus e Inter seguono con cifre complessive nell’ordine dei 9 milioni di euro, mentre le due romane – Roma e Lazio – chiudono questa particolare classifica, mettendo a referto rispettivamente 6,3 e 5 milioni di euro.

LA TABELLA E L'APPROFONDIMENTO COMPLETO SU CALCIO E FINANZA