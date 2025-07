Quanto ha guadagnato il Chelsea al Mondiale per Club

I Blues hanno trionfato nel torneo che si è giocato negli Stati Uniti, sul piatto un montepremi da 930 euro totali

Il primo Mondiale per Club con il nuovo format a 32 squadre l'ha vinto il Chelsea, grazie a un secco 3-0 in finale contro il Psg. I Blues hanno trionfato nel torneo giocato negli Stati Uniti dal 15 giugno a oggi, un mese durante il quale si sono sfidati i club più importanti al mondo con la Fifa che per l'occasione aveva messo sul piatto un montepremi totale da 930 milioni di euro; cifra divisa tra tutte le società che hanno partecipato alla competizione. La distribuzione del budget stabilito è stata suddivisa tra premi garantiti per la partecipazione e quelli legati ai risultati sportivi (chi avanzava ai turni successivi incassava). La cifra che ha guadagnato ogni club per la qualificazione al Mondiale per Club è stata divisa in base all'importanza della squadra a livello sportivo e commerciale.