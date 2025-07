Quanto ha guadagnato l'Inter al Mondiale per Club

I nerazzurri sono stati eliminati agli ottavi di finale dopo uno 0-2 con il Fluminense: il punto sugli incassi nel torneo

Dopo un pareggio e due vittorie l'Inter è caduta contro il Fluminense al Mondiale per Club: un ko decisivo per l'eliminazione agli ottavi di finale della squadra di Chivu, che torna a casa affondata dai gol di Cano ed Hercules. Il rientro in Italia è con qualche milioncino in più rispetto a quando i bianconeri sono arrivati negli Stati Uniti per iniziare il torneo, col nuovo format a 32 squadre. E' il Mondiale per Club più ricco di sempre: la Fifa ha messo sul piatto un montepremi totale da 930 milioni, diviso tra tutte le partecipanti. La distribuzione del budget stabilito è stata fatta tra premi garantiti per la partecipazione e quelli legati ai risultati sportivi (chi avanza ai turni successivi incassa). La cifra che ha guadagnato ogni club per la qualificazione al Mondiale per Club è divisa in base all'importanza della squadra a livello sportivo e commerciale.

QUANTO HA GUADAGNATO LA JUVENTUS AL MONDIALE PER CLUB