Quanto ha guadagnato la Juventus al Mondiale per Club

I bianconeri sono usciti agli ottavi di finale dopo uno 0-1 con il Real Madrid: quanto ha incassato nel torneo?

Dopo la pesante sconfitta contro il Real Madrid, la Juventus è stata eliminata dal Mondiale per Club per mano di Palmeiras: un ko per 0-1 contro il Real Madrid negli ottavi di finale ha rispedito la squadra di Tudor in Italia, ora si volta pagina per preparare la nuova stagione. Con qualche milioncino in più rispetto a quando i bianconeri sono arrivati negli Stati Uniti per iniziare il torneo, col nuovo format a 32 squadre. E' il Mondiale per Club più ricco di sempre: la Fifa ha messo sul piatto un montepremi totale da 930 milioni, diviso tra tutte le partecipanti. La distribuzione del budget stabilito è stata fatta tra premi garantiti per la partecipazione e quelli legati ai risultati sportivi (chi avanza ai turni successivi incassa). La cifra che ha guadagnato ogni club per la qualificazione al Mondiale per Club è divisa in base all'importanza della squadra a livello sportivo e commerciale.

