Quanto ha pagato il Bologna Beukema

Il difensore aveva già l'accordo con De Laurentiis, l'intesa tra club raggiunta dopo che i rossoblù hanno abbassato le richiesta

Dopo un lungo tira e molla, Bologna e Napoli hanno trovato un accordo per Sam Beukema. Il difensore olandese era una delle prime richieste da parte di Antonio Conte per il mercato estivo, il ds Manna si è messo al lavoro e prima ha strappato il sì del giocatore e poi ha convinto i rossoblù a far partire uno dei migliori giocatori della squadra di Italiano nella scorsa stagione; un'annata storica per il Bologna, con la vittoria della Coppa Italia e la prima qualificazione in Champions League nella storia del club. Tra i protagonisti dell'impresa c'è stato sicuramente Beukema, che dopo due anni ha lasciato il Bologna per trasferirsi a Napoli.