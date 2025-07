Quanto ha pagato il Como Addai

Nuovo acquisto per il Como, che ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante classe 2005 dall'Az Alkmaar

Tra le società protagoniste in questa prima fase di mercato c'è sicuramente il Como, che dopo aver blindato Cesc Fabregas resistendo all'assalto dell'Inter vuole preparare una stagione per centrare una storica qualificazione in Europa e per questo la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa. Tra gli acquisti più interessanti c'è Jayden Addai, attaccante olandese classe 2005 preso a titolo definitivo dall'Az Alkmaar. Cresciuto nel settore giovanile del club olandese, è un esterno d'attacco che gioca preferibilmente a destra a piede invertito per rientrare e calciare in porta o cercare il filtrante per i compagni.