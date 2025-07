Quanto ha pagato il Como Jesus Rodriguez

Il club azzurro, protagonista sul mercato, ha preso un altro talento: classe 2005, è un esterno d'attacco preso dal Betis Siviglia

Il Como è uno dei club protagonisti in questa prima parte della sessione estiva di mercato, una delle società più attive. La conferma di Cesc Fabregas è un segnale di come vogliono alzare l'asticella e per questo stanno puntano i migliori talenti in circolazione in Europa: tra questi c'è sicuramente Jesùs Rodriguez, attaccante esterno classe 2005 preso dal Betis Siviglia. Un rinforzo importante per il Como, che ha superato la concorrenza estera e in particolare un paio di club inglesi che erano particolarmente interessati al giocatore spagnolo che per la prima volta in carriera lascia il suo Paese.