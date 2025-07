Quanto ha pagato il Como Kühn

Esterno d'attacco classe 2000, arriva dal Celtic e ha firmato un contratto di quattro anni con scadenza fissata per il 2029

Tra i club più attivi sul mercato in questa prima fase c'è sicuramente il Como, che dopo aver stupito tutti nella stagione scorsa vuole confermare le ambizioni della società e provare a centrare una qualificazione in Europa. Tra gli acquisti estivi c'è Nicolas Kühn, un esterno d'attacco classe 2000 arrivato dal Celtic per portare esperienza e qualità nella squadra di Fabregas. A proposito: la forza del Como sta anche nell'aver resistito agli assalti per il suo allenatore, nell'ordine sono state respinte prima la Roma, poi il Bayer Leverkusen e infine anche l'Inter.