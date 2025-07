Quanto ha pagato il Milan Ricci

Il centrocampista classe 2001 arriva dal Torino, contratto di quattro anni più opzione per il quinto

L'ha seguito, osservato, cercato, si è informato e già un anno fa aveva iniziato i contatti: il Milan era da tempo su Samuele Ricci, ma nelle ultime settimane ha prima accelerato la trattativa col Torino per poi chiuderla definitivamente. Quando il centrocampista classe 2001 a gennaio scorso aveva firmato il rinnovo fino al 2028, il presidente Cairo gli aveva fatto una promessa: "Se arrivano offerte dai 25 milioni in su ti lascio partire". E' stato di parola, perché la proposta del Milan tocca quella cifra con i bonus, il giocatore aveva dato apertura ai rossoneri fin dall'inizio e non è servito molto tempo per trovare l'accordo.

PERCHE' IL MILAN HA PRESO RICCI