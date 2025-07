Contratto fino al 2028 con opzione per il 2029: i granata puntano sul centrocampista inglese per sostituire Ricci ceduto al Milan

Parallelamente alla cessione di Samuele Ricci, il Torino stava portando avanti un'altra operazione: quella per il suo sostituto, che i dirigenti hanno messo a disposizione di Baroni poco dopo il trasferimento del centrocampista classe 2001 al Milan. Dall'Empoli, infatti, i granata hanno preso a titolo definitivo Tino Anjorin. Un centrocampista con qualche caratteristica più offensiva rispetto a Ricci, è anche lui un classe 2001 e la scorsa stagione è stata la sua prima in Serie A. E non è andata affatto male, perché il ragazzo si è messo in vetrina chiudendo un'annata per lui positiva nonostante la retrocessione dell'Empoli.